Was wäre, wenn wir nur noch halb so viele Menschen wären?

Momentan leben acht Milliarden Menschen auf der Erde, Tendenz steigend. Doch dieser Trend versteckt die Tatsache, dass die Geburtenraten in vielen Ländern gering sind. Im nächsten Jahrhundert drohen knapp 50 Ländern ein Rückgang und die Überalterung der Bevölkerung. Wie werden sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an diese neue Realität anpassen? Werden wir in einem grünen Utopia leben – oder steigt die Arbeitslast? Und welche Fragen haben Sie zu diesem Zukunftsszenario?

Expertinnen und Experten beantworten Ihre Fragen im Live-Chat, heute von 11 bis 13 Uhr. Gerne können Sie uns diese bereits jetzt via untenstehendes Kontaktformular einreichen.