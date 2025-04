Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die katholische Kirche befindet sich seit Langem in einer Imagekrise. Missbrauchsfälle und Skandale erschüttern die Institution, was zu einer zunehmenden Distanzierung in der Schweizer Gesellschaft geführt hat. Trotz jahrelanger Bemühungen, den Mitgliederschwund aufzuhalten, bleiben die Austrittszahlen hoch. Dies zeigt auch eine aktuelle Umfrage.

Passend zum Thema Alles andere als himmlisch Bei der römisch-katholischen Kirche ist der Lack langsam ab

Wie kann die katholische Kirche Vertrauen zurückgewinnen? Welche Rolle spielt die Religion in der heutigen Gesellschaft? Eine Expertenrunde beantwortet Ihre Fragen zur Kirche und zum Glauben von 15 bis 16:30 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage: