In der heutigen digitalen Welt sind Smartphones und Apps aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Die Diskussion um ein Handyverbot an Schulen nimmt Fahrt auf. Ist ein Verbot überhaupt sinnvoll? Wie können Eltern und Lehrkräfte den Umgang mit diesen Technologien pädagogisch sinnvoll gestalten? Welche Apps sind empfehlenswert, welche sollten vermieden werden? Wie kann die Handynutzung sinnvoll in den Unterricht integriert werden, ohne den Lernprozess zu stören? Und wie können Jugendliche einen verantwortungsvollen Umgang mit den sozialen Medien lernen?

Unsere Expertenrunde beantwortet Ihre Fragen von 15:30 bis 17:00 Uhr live im Chat. Mit dabei sind Barbara Getto, Professorin für Medienbildung; Christiane Willemeit, Fachperson Medienkompetenz bei Pro Juventute; Daniel Hürzeler, Dozent für Medien und Informatik sowie Judith Mathez, Dozentin für Medienpädagogik. Stellen Sie jetzt Ihre Frage: