Das Schreiben ordnet Gedanken, verarbeitet Erlebtes oder entführt uns in fremde Welten. Doch was macht die Faszination des geschriebenen Wortes aus? Ist es die Macht, über Sprache Kontrolle im Chaos zu finden – oder der pure Ausdruck künstlerischer Freiheit? Moderator Dani Fohrler diskutiert im «Treffpunkt» mit Zora del Buono und dem Publikum, was uns das Schreiben geben kann.

Solothurner Literaturtage 2025 Box aufklappen Box zuklappen Auch dieses Jahr wird SRF in Solothurn vor Ort sein und vor Publikum Sendungen produzieren. Hier geht es zum Programm.

Wie gelingt eigentlich der Sprung vom privaten Notizbuch in die Regale der Buchhandlungen? Wie verwandelt man rohe Ideen in Figuren, die unter die Haut gehen? Wie baut man Welten, in die Leserinnen und Leser freiwillig versinken? Und was tun, wenn die Gedanken nicht aufs Blatt wollen?

Stellen Sie Ihre Fragen rund ums Schreiben und um die Verlagssuche an unsere Expertenrunde mit Christine Brand, Christoph Hänni und Katja Schönherr von 10:45 bis 12:15 Uhr: