Des einen Freud, des anderen Leid: Die Massentierhaltungs-Initiative scheitert am Ständemehr. Das sind die Reaktionen.

Offenbar sei das Problem der Massentierhaltung für viele nicht relevant gewesen, sagt Politologe Lukas Golder gegenüber SRF. Denn in der Diskussion wurde oft gesagt, die Schweiz hätte weltweit die strengsten Tierschutzmassnahmen.

Reaktionen des Kontra-Lagers

«Heute ist ein guter Tag für die Landwirtschaft, aber auch für die Schweizer Bevölkerung und für die Ernährungssicherheit im Land», sagt Albert Rösti (SVP/BE) im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-sda.

Schon 2018 lehnte die Stimmbevölkerung zuerst die Hornkuh-Initiative, dann drei Jahre später auch die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative ab. Ob eine Initiative gegen den Bauernverband denn nie eine Chance habe, fragt die Journalistin. «Richtigerweise haben sie keine Chance», antwortet Rösti. Es seien alles Extreminitiativen gewesen, die die Produktion und die Versorgungssicherheit infrage gestellt hätten.

Der Direktor des Schweizerischen Bauernverbands, Martin Rufer, ist froh über die Ablehnung. «Eine Annahme der Massentierhaltungs-Initiative hätte sehr negative Folgen für die Landwirtschaft», so Rufer.

Nationalrat Mike Egger (SVP/SG) kämpfte ebenfalls gegen die Initiative. «Nicht ich bin heute der Sieger, sondern die vielen Schweizer Landwirtschaftsfamilien, aber natürlich auch viele Fleischfachleute, die aufzeigen konnten, dass wir jeden Tag das Maximale herausholen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es ums Tierwohl geht», so Egger gegenüber SRF.

Wir konnten gut erklären, dass wir in der Schweiz ein strenges Tierschutzgesetz haben.

Markus Ritter, Präsident des Schweizerischen Bauernverbands, sieht für den Wahlkampftriumph drei Hauptaspekte: «Wir konnten gut erklären, dass wir in der Schweiz ein strenges Tierschutzgesetz haben», so Ritter. Auch international gesehen hätte die Schweiz relativ kleine Tierbestände.

Zweitens sei die Hauptforderung der Initiative mit Bioprodukten bereits heute im Laden erhältlich. Drittens hätte die Umsetzung deutliche Mehrkosten zur Folge gehabt, wie der Präsident des Bauernverbands sagt.

Reaktionen des Pro-Lagers

Die Organisation Bio Suisse sieht nach dem Nein zur Massentierhaltungs-Initiative die Konsumentinnen und Konsumenten in der Pflicht. Ihnen bleibe nun die Wahl beim Einkaufen. Biobäuerinnen und -bauern in der Schweiz zeigten jeden Tag, dass höhere Standardsals jene, die das Schweizer Tierschutzgesetz vorschreibe, möglich seien, teilt Bio Suisse mit.

Felix Wettstein (Grüne, SO) ist Befürworter der Initiative und gehört zu den Verlierern des Tages. «Es scheint tatsächlich so, dass wir die Mehrheit nicht überzeugen konnten», so der Nationalrat. Es seien im Abstimmungskampf schöne Bilder gemalt worden von glücklichen Schweinen und Hühnern.

Wir hatten viel weniger Ressoucen als unsere Gegner.

Laut Philipp Ryf, Co-Kampagnenleiter des Initiativkomitees, hatte dieses viel weniger Ressourcen als das Kontra-Lager zur Verfügung. Er bleibt trotz Niederlage positiv: «Wir haben einen sehr breiten gesellschaftlichen Dialog angestossen. Wir sind überzeugt, dass die Schweizerinnen und Schweizer jetzt ein besseres Verständnis haben, wie es in der Landwirtschaft auch heute tatsächlich noch aussieht», so Ryf.

Auch SP-Ständerat Daniel Jositsch war für die Initiative. Er verstehe nicht, weshalb der Bauernverband so vehement gegen die Initiative war. «Das Hochpreisland Schweiz kann ja nur mit Qualität überzeugen», so Jositsch. Die Initiative sei auch zum Schutz des Bauernstandes gedacht gewesen.