Der starke Schweizer Franken hat das Wachstum von Roche im ersten Halbjahr 2026 gebremst.

Der Umsatz sank in der Berichtswährung um 2 Prozent auf 30.4 Milliarden Franken.

Zu konstanten Wechselkursen legten die Erlöse dagegen um 6 Prozent zu, wie Roche mitteilte.

Der Währungsdruck fiel zuletzt geringer aus. Im ersten Quartal war der Umsatz in Franken um 5 Prozent zurückgegangen. Die Pharmasparte erzielte in den ersten sechs Monaten einen Umsatz von 23.6 Milliarden Franken und blieb damit 1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Diagnostikgeschäft setzte 6.7 Milliarden Franken um, ein Rückgang von 3 Prozent. Belastet wurde die Sparte weiterhin durch eine Preisreform in China.

Legende: Die Halbjahreszahlen entsprachen insgesamt den Erwartungen der Analystinnen und Analysten. KEYSTONE/Til Buergy

Das operative Kernergebnis sank um 1 Prozent auf 11.9 Milliarden Franken. Zu konstanten Wechselkursen stieg es dagegen um 10 Prozent. Der Kerngewinn je Aktie ging um 2 Prozent auf 10.85 Franken zurück. Währungsbereinigt nahm er um 9 Prozent zu.

Für das Gesamtjahr hält Roche an seinen Zielen fest. Zu konstanten Wechselkursen soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Beim Kerngewinn je Aktie rechnet der Konzern mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich.