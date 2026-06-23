Chefs von Grosskonzernen erhalten immer mehr Geld, wie die Stiftung Ethos aufzeigt. Wer sind die bestbezahlten Männer?

Die Lohnpakete für Konzernchefs börsenkotierter Schweizer Firmen sind 2025 stark gestiegen. Das zeigt der Bericht der Anlagestiftung Ethos vom 23. Juni.

Genehmigt von den Aktionären Box aufklappen Box zuklappen Vergütungspakete müssen von den Aktionären und Aktionärinnen gutgeheissen werden. Bei den SMI-Firmen haben im Durchschnitt 87.5 Prozent des Aktionariats Ja gesagt. Die Stiftung Ethos hatte das nur in 41 Prozent der Fälle empfohlen. Laut Stiftungsdirektor Vincent Kaufmann liegt dies an einem Kulturwandel. Er sagt: «Der Trend geht in Richtung einer Konsolidierung amerikanischer Investoren, die immer mehr an Bedeutung gewinnen und grosse Beteiligungen an Schweizer Unternehmen halten und, wie man in den USA sieht, an Gehälter in Höhe von mehreren Hundert Millionen Franken gewöhnt sind.»

Acht von ihnen, allesamt Männer, haben im vergangenen Jahr Lohnpakete von mehr als 10 Millionen Franken erhalten. Mehrere von ihnen leiten Pharmaunternehmen, darunter auch der bestbezahlte Manager der Schweiz.

Platz 8: Jan Jenisch mit 10.3 Millionen

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Jan Jenisch führt als Konzernchef und Verwaltungsratspräsident den Baustoffproduzenten Amrize seit dessen Gründung 2023. Amrize ist eine Abspaltung des Holcim-Konzerns und zuständig für das Nordamerika-Geschäft. Jenisch leitete zuvor die Muttergesellschaft Holcim und war Konzernchef von Sika. Der gebürtige Deutsche mit Jahrgang 1966 hat sein Wirtschaftsstudium in Freiburg (Schweiz) und in Florida absolviert.

Platz 7: Mario Greco mit 10.4 Millionen

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Mario Greco ist Konzernchef der Zurich Versicherung mit rund 65'000 Angestellten. 1959 geboren, trat der Italiener vor 10 Jahren den Posten an. Er begann seine Karriere im Consulting-Bereich, ist aber seit 1996 in der Versicherungsbranche tätig. Er führte unter anderem die italienische Eurizon und sass in der Geschäftsleitung der Allianz-Versicherung.

Platz 6: Thomas Schinecker mit 12.6 Millionen

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Der Deutsch-Österreicher Thomas Schinecker ist bereits seit 2003 für Roche tätig und 2023 zum Konzernchef ernannt worden. Er ist promovierter Molekularbiologe (Jahrgang 1975) und hat in Salzburg und New York studiert.

Platz 5: Nicolas Bos mit 13.6 Millionen

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Nicolas Bos, Jahrgang 1971, leitet den Luxusgüterkonzern Richemont seit 2024. Der gebürtige Franzose und Absolvent der Pariser Wirtschaftshochschule Essec stieg bereits 1992 in den Konzern ein, verbrachte dann aber den Grossteil seiner Karriere bei Van Cleef & Arpels – ebenfalls ein Luxusgüterkonzern.

Platz 4: Sergio Ermotti mit 14.9 Millionen

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Sergio Ermotti wurde 2023 nach der Übernahme der Credit Suisse erneut zur UBS geholt – nachdem er die Grossbank bereits von 2011 bis 2020 geführt hatte. Zwischen seinen beiden Einsätzen sass er im Verwaltungsrat von Swiss Re. Den Grossteil seiner Laufbahn verbrachte der 1960 geborene Tessiner und ausgebildete Bankfachmann bei Banken, konkret bei Merrill Lynch und Uni Credit.

Platz 3: Vasant Narasimhan mit 15.2 Millionen

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Vas Narasimhan ist US-Amerikaner, Jahrgang 1976. Seit 2018 führt er den Schweizer Pharmakonzern Novartis, in den er 2005 eingestiegen war. Er ist Biowissenschaftler und Mediziner, mit Abschlüssen aus Chicago und Harvard.

Platz 2: David Layton mit 16.0 Millionen

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David Layton leitet die Private-Equity-Firma Partners Group. Der US-Amerikaner arbeitet hälftig in Colorado und Zug. Der 45-Jährige hat einen Bachelor aus Utah und stiess 2005 direkt nach seinem Studium zum Zuger Unternehmen.

Platz 1: Flemming Ornskov mit 17.5 Millionen

Legende: Keystone / Walter Bieri

Flemming Ornskov ist Däne und seit 2019 Konzernchef des auf Dermatologie spezialisierten Pharmaunternehmens Galderma. Er hatte zuvor Führungspositionen bei Bayer, Novartis und Merck inne. Ornskov ist Mediziner mit Abschlüssen aus Kopenhagen und Harvard. Einen MBA erlangte der 1958 geborene Manager in Frankreich an der Wirtschaftshochschule Insead.