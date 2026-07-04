Medienhäuser stehen unter Spardruck. Gespart wird darum auch bei Bild und Textmaterial, das Externe liefern, also bei Nachrichtenagenturen. Es gibt weltweit etwa 180 Nachrichtenagenturen. AP, AFP und Reuters sind die grössten. Ein Überblick:

Agence France-Presse (AFP)

AFP wurde 1835 in Paris unter dem Namen Havas als erste Nachrichtenagentur gegründet. Sie beschäftigt heute rund 2600 Mitarbeitende aus 100 Nationen. Sie publiziert in sechs Sprachen und liefert nebst Text auch Fotos, Videos, Infografiken und Audios.

Associated Press (AP)

AP aus den USA ist eine der weltweit grössten und ebenfalls ältesten Agenturen. Gegründet wurde die Agentur 1848 in New York. Sie ist vor Ort an 220 Standorten in rund 100 Ländern. Sie beschäftigt rund 4000 Mitarbeitende. Das Angebot umfasst Text, Bild, Video, Audio, Daten- und Grafiklösungen.

Reuters

Eine der führenden und renommiertesten internationalen Nachrichtenagenturen, bekannt auch für Finanznachrichten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London gehört seit 2008 zum kanadischen Medienkonzern Thomson Reuters. 2600 Journalistinnen und Journalisten beliefern Medien mit Text, Bild, Videos, Grafiken und Podcasts in 165 Ländern in zwölf Sprachen. Gegründet wurde Reuters 1851 von Paul Julius Freiherr von Reuter. Die ersten Nachrichten wurden mit Brieftauben übermittelt.

Legende: Blick in die Redaktion der Keystone-SDA in Bern, wo Journalistinnen und Journalisten Berichte schreiben für andere Medien Keystone/GAETAN BALLY

DPA (Deutsche Presse-Agentur)

Die 1949 gegründete dpa ist die grösste deutsche Nachrichtenagentur mit mehr als 50 Standorten in Deutschland und rund 80 Korrespondentenbüros im Ausland. Das Angebot umfasst unter anderem Texte in vier Sprachen, Bilder, Videos, Datenangebote, Grafiken und Illustrationen. Die gesamte Gruppe beschäftigt rund 1360 Mitarbeitende, wovon etwa die Hälfte für die Kernleistungen der Agentur, die dpa GmbH, tätig sind.

DPA-AFX

Das Unternehmen gehört der Deutschen Presse-Agentur DPA sowie der Austria Presse Agentur. Sie ist spezialisiert auf Wirtschaftsnachrichten.

APA (Austria Presse Agentur)

APA ist die führende Agentur in Österreich. Als unabhängige Plattform betreibt sie mit rund 500 Mitarbeitenden (Vollzeitstellen) eine Reihe digitaler Projekte wie etwa den digitalen Zeitungsstand Austria-Kiosk oder die Video-Sharing-Plattform AV. Ihren Ursprung hat sie in der 1849 gegründeten «Österreichischen Correspondenz».

Bloomberg

Die US-amerikanische Agentur fokussiert auf Nachrichten aus der Wirtschafts- und Finanzwelt. Sie wurde 1981 von Michael Bloomberg gegründet, dem Unternehmer und späteren Bürgermeister von New York. Die Agentur konzentrierte sich in den ersten Jahren vor allem auf Daten-Monitoring, heute ist das Angebot breiter. Bloomberg mit Sitz in New York beschäftigt rund 2700 Mitarbeitende.

Keystone-SDA

Die einzige nationale Nachrichtenagentur der Schweiz beliefert Medien und weitere Kunden in der ganzen Schweiz mit Text, Bild, Videos, Tonmaterial und Infografiken. 1894 gründeten Zeitungsverlegern die SDA (Text) mit dem Ziel, von ausländischen Agenturen unabhängig zu sein und mit Informationen auf schweizerische Gegebenheiten eingehen zu können. 2018 fusionierte die Textagentur mit der Bildagentur Keystone. Die heutige Keystone-SDA beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.

AWP

Die führende Finanz-und-Wirtschaft-Nachrichtenagentur der Schweiz und Liechtenstein gehört der Schweizer Agentur Keystone-SDA und der deutschen DPA.