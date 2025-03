In der Nacht vom 2. auf den 3. März werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Anlässlich dazu haben wir sieben preisgekrönte und nominierte Filme und Kurzfilme zusammengestellt – sowohl aus dem aktuellen Jahr als auch aus den vergangenen Jahren. Alle Filme sind auf Play SRF verfügbar.

1. «Ich bin kein Roboter»

Nachdem Lara den Captcha-Test zum x-ten Mal nicht bestanden hat, beschleicht sie das ungute Gefühl, ein Roboter zu sein. Hat ihr Freund etwas damit zu tun? Ein cleverer Science-Fiction-Kurzfilm.

«Ich bin kein Roboter» und die Oscars Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2025

Nominiert für: Bester Kurzfilm

Dauer: 22 Minuten Ansehen auf Play SRF

2. «Everything Everywhere All at Once»

Evelyn, die Betreiberin eines Waschsalons in den USA, kämpft mit alltäglichen Problemen wie Familienstreitigkeiten und der Steuererklärung. Doch sie ist die Einzige, die den Untergang des Multiversums verhindern kann. Verschiedene Genres prallen in diesem absurd ambitionierten filmischen Kraftakt aufeinander.

«Everything Everywhere All at Once» und die Oscars Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2023

Ausgezeichnet mit: Bester Film, Beste Regie, Bestes Originaldrehbuch, Beste Hauptdarstellerin, Bester Nebendarsteller, Beste Nebendarstellerin und Besten Schnitt

Nominiert für: Beste Nebendarstellerin, Beste Filmmusik, Bester Filmsong und Bestes Kostümdesign

Dauer: 133 Minuten Ansehen auf Play SRF

3. «Wander to Wonder»

Mary, Billybud und Fumbleton sind die Hauptfiguren der Zeichentrickserie «Wander to Wonder» aus den 1980er Jahren. Als ihr Schöpfer, Onkel Gilly, stirbt, sind sie auf sich allein gestellt. Die Figuren in «Wander to Wonder» fahren verzweifelt mit der Produktion der Kinderserie fort, um weiterhin einen Sinn zu spüren und die Erinnerungen an ihren Onkel Gilly wach zu halten. Doch das Essen wird immer knapper, ihre Produktionen werden düsterer. Ob es einen Ausweg gibt?

«Wander to Wonder» und die Oscars Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2025

Nominiert für: Bester animierter Kurzfilm

Dauer: 12 Minuten Ansehen auf Play SRF

4. «An Irish Goodbye»

Der plötzliche Tod ihrer Mutter zwingt die entfremdeten Brüder Lorcan und Turlough, und den exzentrischen Father O’Shea, an einen Tisch. Lorcan, der das Down-Syndrom hat, kann den Bauernhof der Mutter nicht allein weiter führen. Und Turlough plant, seinen Bruder bei der ungeliebten Tante Margaret unterzubringen. Doch eine geheimnisvolle Wunschliste der Mutter ändert alles: Lorcan will erst zu Margaret ziehen, wenn die Brüder alle hundert Wünsche erfüllt haben. Ein Oscargewinner fürs Herz und die Lachmuskeln.

«An Irish Goodbye» und die Oscars Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2023

Ausgezeichnet mit: Bester Kurzfilm

Dauer: 22 Minuten Ansehen auf Play SRF

5. «Knives out – Mord ist Familiensache»

Der Krimi-Autor Harlan Thrombey feiert seinen 85. Geburtstag im Kreise seiner Familie. Doch am Morgen danach liegt er tot in einer Blutlache. Meisterdetektiv Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, wird hinzugezogen, um den mysteriösen Fall zu lösen. Jeder der anwesenden Gäste hat ein Motiv: Thrombeys Sohn wurde entmachtet, seine Tochter beim Betrug ertappt und sein Enkel enterbt. Auch die Pflegerin scheint mehr zu wissen, als sie zugibt. Humorvoll-verspielter Detektivkrimi mit viel Witz und einer Starbesetzung.

«Knives out» und die Oscars Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2020

Nominiert für: Bestes Originaldrehbuch

Dauer: 125 Minuten Verfügbar ab heute um 22:22 Uhr.

6. «Der Mann, der nicht schweigen wollte»

Im Februar 1993 wird ein Zug von Belgrad nach Bar von paramilitärischen Kräften gestoppt. Während unschuldige Zivilisten aus dem Zug gezerrt werden, stellt sich nur ein Mann den Tätern entgegen. Der preisgekrönte Kurzfilm zeigt das grausame Verbrechen und die mutige Tat eines Einzelnen. Der Film beleuchtet die Rolle der Zeugen und stellt die Frage, ob wir uns der Gewalt entgegenstellen würden, auch wenn wir nicht das unmittelbare Ziel sind.

«Der Mann, der nicht schweigen wollte» und die Oscars Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2025

Nominiert für: Bester Kurzfilm

Dauer: 13 Minuten Ansehen auf Play SRF

7. «La femme et le TGV»

Elise Lafontaine, gespielt von Jane Birkin, winkt seit Jahren den vorbeifahrenden TGV-Zügen zu. Eines Tages findet sie im Garten einen Brief eines Lokführers, und ein romantischer Briefwechsel beginnt. Elise blüht auf, doch ein Fahrplanwechsel droht, ihre neu gewonnene Lebensfreude zu zerstören. Entschlossen, ihre tägliche Freude nicht aufzugeben, macht sich Elise auf die Suche nach dem Lokführer. Eine wahre Geschichte, die direkt ins Herz geht.

«La femme et le TGV» und die Oscars Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2017

Nominiert für: Bester Kurzfilm

Dauer: 30 Minuten Ansehen auf Play SRF

