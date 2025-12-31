Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Grössen aus Film, Musik, Sport, Literatur und Wissenschaft haben im Schweizer TV vorbeigeschaut, wie ein Blick in unser Archiv zeigt.

Bejubelt: Tina Turner

«Hast du's dir hier so vorgestellt?», wird die Sängerin gefragt. «Nicht wirklich», zeigt sie sich vom lauten Schweizer TV-Publikum überrascht.

Flegelhaft: Robbie Williams

Vor zwei Jahrzehnten ist der britische Popstar heiss begehrt, aber seine «Flirt-Attacke» im SRF-Studio wirkt heute eher ungehobelt.

Entlarvt: Franz Beckenbauer

«In erotischen Angelegenheiten ein Träumer» ist die Fussball-Legende laut Persönlichkeitshoroskop.

Gekrönt: Daniel Day-Lewis

Der Brite hat als Einziger den Oscar als bester Hauptdarsteller dreimal erhalten. Davor war er Gast am Leutschenbach.

Sexpertin: Ruth Westheimer

Laut Sexualtherapeutin Ruth Westheimer der ideale Weg zum Reden über Sex: «Vom Männlichen zur Scheidegg – mit Blick auf die Jungfrau.»

Aufstrebend: Roger Federer

2001 ist für Roger Federer ein Wendepunkt. Zu Beginn des Jahres kommt er als Nummer 20 der Welt als Studiogast ins «Sportpanomara».

Nur wenige Monate später schlägt er in Wimbledon den grossen Pete Sampras und spricht nun über seine Vermarktungschancen in den USA.

Beststeller: John Irving

Seinen Roman «Gottes Werk und Teufels Beitrag», dessen Verfilmung 2000 einen Oscar erhält, bespricht der Literat 12 Jahre zuvor bei SRF.

Pingu-Tänzer: David Hasselhoff

«I've been looking for freedom», singt der US-Star beim Fall der Berliner Mauer. Exklusiv für SRF hingegen trällert er: «My name is Pingu.»

Schüchtern: Steffi Graf

«Waren Sie schon einmal verliebt?» Ihr verlegenes Grinsen auf diese Frage zeigt, dass Steffi Graf gerade erst 17 Jahre alt geworden ist.

Gerüstet: Stephen Hawking

Cambridge-Professor und Physik-Grossmeister Stephen Hawking kommuniziert wegen einer seltenen Krankheit via Sprachcomputer.

Kinderstar: Pippi Langstrumpf

Inger Nilsson ist wahrlich kein berühmter Name, aber in ihrer Rolle als rothaariger Frechdachs ist die Schwedin der ganzen Welt ein Begriff.

Gewieft: Ottmar Hitzfeld

Der Sportpanorama-Moderator entlarvt den Trainer-Neuling des FC Aarau: «Die Kunst des Understatements beherrschen Sie bereits!»

Hochbegabt: Whitney Houston

Ganz zu Beginn ihrer Weltkarriere tritt das Stimmwunder bei SRF auf.

Befliessen: Pelé

Englisch ist weder Brasiliens Fussball-Legende noch dem SRF-Moderator wirklich vertraut – aber gerade das verleiht dem Treffen seinen Charme.

Genesen: Liza Minelli

Emmy, Grammy, Oscar – all diese Trophäen hat Liza Minelli im Schrank, als sie SRF erklärt, wie sie ihre Suchtprobleme bewältigen konnte.

Krisenerprobt: DJ Ötzi

Als DJ Ötzi ein Millionenseller – als Gerhard Friedle hingegen auch mit Epilepsie, Obdachlosigkeit und Depressionen hinlänglich vertraut.

Fokussiert: Katarina Witt

Discobesuche haben die Eislaufkönigin der 80er Jahre nie gereizt: «Ich fand es sinnvoller, auf einem einzelnen Gebiet die Weltbeste zu sein.»

Charmant: Joe Cocker

«Wie hält deine Reibeisen-Stimme lange Konzerte durch?» wird Cocker gefragt. Der abgebrühte Showprofi erwidert: «Mit zuckerfreien Ricola.»

Stoisch: Ingemar Stenmark

Kein Mann hat mehr Skirennen gewonnen als der wortkarge Schwede. Sein simples Erfolgsrezept: «Freude am Skifahren».

Verehrt: Gary Kasparow

Matthias Hüppi, heute Präsident des FC St. Gallen, schmeichelt dem Schachgrossmeister, indem er ihn auf Russisch bei SRF begrüsst.

Obama – aber Auma (2011)

Noch ist kein US-Präsident bei SRF zu Gast gewesen, aber immerhin schon Barack Obamas ältere Halbschwester.