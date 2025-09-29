 Zum Inhalt springen

«3 vo 5» – das Kultquiz Ahoi – wie steht es um Ihre Seemannssprache?

Stellen Sie sich den fünf Fragen. Mit drei richtigen Antworten dürfen Sie sich zu den Profis zählen.

29.09.2025, 08:23

Land- und Wasserratten aufgepasst: Sind Sie mit allen Wassern und Begrifflichkeiten der Seefahrt gewaschen? Steuer- und Backbord ist für Anfänger: Dieses Quiz ist nur für hartgesottene Schifferinnen und Schiffer.

Die Quizwelt auf SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

«Hey, hey Wicki» auf SRF 1

Box aufklappen Box zuklappen

Moderator Ralph Wicki berichtet von Montag, 29. September bis am Freitag, 3. Oktober 2025 live aus dem Rheinhafen in Dreiländereck in Basel. Also Radio einschalten und auf srf1.ch alles im Web mitverfolgen.

