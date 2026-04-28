Seit Jahrzehnten sorgt Annemarie Wildeisen in der Schweizer Kochlandschaft für das «Salz in der Suppe». Als Köchin und erfolgreiche Kochbuchautorin hat sie Generationen gezeigt, dass gute Küche alltagstauglich und genussvoll zugleich sein kann. Wie gut kennen Sie Annemarie Wildeisen – die Köchin der Nation aus Fleisch und Blut. Finden Sie es im Quiz heraus!
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.