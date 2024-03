Der 19. März 2023 wurde zum Schicksalstag für die Credit Suisse: An diesem Tag wurde nach einer schweren Krise die geplante Übernahme der Credit Suisse Group AG durch die Konkurrentin UBS Group AG bekannt gegeben. Der Bundesrat beschliesst per Notrecht umfangreiche Finanzhilfen zugunsten von Credit Suisse und UBS.

Knapp drei Monate später konnte die Übernahme vollzogen werden – die CS-Aktien wurden am 13. Juni 2023 in UBS-Aktien umgewandelt und von den Börsen in Zürich sowie New York dekotiert. Ende August 2023 wurde bekannt, dass das Schweizer Bankgeschäft der CS vollständig in die UBS integriert wird. «News Plus» hat die letzten 100 Stunden der Grossbank in einem Podcast dokumentiert: Hier kann man die fünf Folgen hören.

Was wissen Sie über Geld und die zwei Schweizer Grossbanken? Testen Sie Ihr Wissen.

Noch nicht genug vom Rätseln? Dann können Sie alle Folgen von «3 vo 5» nachhören und miträtseln.