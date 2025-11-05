Als visuelles Wesen nimmt der Mensch rund 70 Prozent aller Sinneseindrücke über die Augen wahr. Besonders dunkel und grau erscheint vielen der November. Grund genug etwas Farbe in die trüben Novembertage zu bringen. Machen Sie den Test und ihr Alltag wird für ein paar Minuten etwas bunter.
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.