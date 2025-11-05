 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

«3 vo 5» – das Kultquiz Farbenquiz – machen Sie trübe Novembertage etwas bunter

Fünf Fragen zum Thema Farben – mindestens drei Antworten müssen richtig sein, damit sich der Tag bunter anfühlt.

05.11.2025, 11:23

Teilen

Als visuelles Wesen nimmt der Mensch rund 70 Prozent aller Sinneseindrücke über die Augen wahr. Besonders dunkel und grau erscheint vielen der November. Grund genug etwas Farbe in die trüben Novembertage zu bringen. Machen Sie den Test und ihr Alltag wird für ein paar Minuten etwas bunter.

Die Quizwelt auf SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)