In den Sommermonaten Juni und Juli hat der Junikäfer Flugzeit, dann ist er auf Brautschau und will sich zum Leidwesen vieler Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzern vermehren. Was die Käferlarven unbemerkt unter der Erde vertilgen, grenzt an Völlerei. Brauner Rasen und abgestorbene Pflanzen können die Folgen sein, wenn sich Junikäferlarven satt fressen.

Machen Sie das Blitzquiz und testen Ihr Wissen über Junikäfer.