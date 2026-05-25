Pfingsten gehört zu den wichtigsten Feiertagen im christlichen Jahreslauf. Gleichzeitig ist vielen das Fest vor allem als das verlängerte Wochenende im Frühling bekannt.

Welche Bedeutung und Traditionen stecken also hinter dem Pfingstwochenende? Finden Sie es im «3 vo 5»-Quiz heraus und testen Sie Ihr biblisches Wissen.