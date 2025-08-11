Wespen sind mehr als nur nervig – wie gut kennen Sie sich aus?

Sie können einem gerade jetzt wieder das feinste Nachtessen draussen madig machen oder durch einen Stich den Tag verderben. Herumfuchteln hilft nicht, denn gestresste Wespen setzen Geruchsstoffe frei, die weitere Tiere anlocken. Wie viel wissen Sie über Wespen, ausser dass die Plagegeister nervig sind? Machen Sie das Quiz und finden Sie es heraus.

