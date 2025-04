Per E-Mail teilen

Der Frühling könnte so schön sein, wenn bloss diese Pollen nicht wären. Vor 100 Jahren war Heuschnupfen in der Schweiz weitgehend unbekannt, heute ist schweizweit ungefähr jede fünfte Person davon betroffen. Neben dem grossen Blühen läutet auch ein Konzert aus Niesen, Schniefen und Augenreiben die warme Jahreszeit ein. Doch was wissen Sie über die Pollen, die bei vielen die Frühlingsgefühle trüben? Testen Sie Ihr Wissen im Blitzquiz.