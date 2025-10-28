Es ist Wildsaison. Auf kaum einer Speisekarte fehlen Hirsch, Reh oder Wildschwein. 2024 haben die rund 30'000 Jägerinnen und Jäger in der Schweiz gegen 80'000 Tiere erlegt. Allein über 42'000 davon waren Rehe. Und jetzt sind die Waidmänner- und frauen wieder unterwegs, um Wildfleisch auf die Teller zu bringen. Zeit, sich mit den Gepflogenheiten der Jagd vertraut zu machen. Oder kennen Sie sich schon aus? Testen Sie im Blitzquiz ihr Wissen.

