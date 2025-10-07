Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein und Sie dürfen sagen: «Ab nach St. Gallen an die Olma».

Für viele beginnt in der Ostschweiz am 9. Oktober die fünfte Jahreszeit. Sie dauert genau elf Tage und heisst Olma. Die grösste und beliebteste Publikumsmesse der Schweiz lädt in St. Gallen zum 82. Mal zu einem farbenfrohen Volksfest ein. Über 300'000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Doch wie steht es um Ihr Olma-Wissen? Machen Sie den Blitztest.

