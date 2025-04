Tag der Arbeit: Was wissen Sie über den 1. Mai?

Der 1. Mai ist der Tag der Arbeiterbewegung, ursprünglich ein Kampftag der Arbeiterklasse. In unseren Nachbarländern Deutschland, Österreich oder im Fürstentum Liechtenstein ist er ein gesetzlicher Feiertag. Nicht so in der Schweiz. Hier herrscht ein Feiertags-Wirrwar. Trotzdem gehört unser Land laut dem «Historischen Lexikon der Schweiz» (HLS) zu den wenigen europäischen Staaten, die seit 1890 eine ungebrochene Tradition der Erste-Mai-Feiern aufweist.

Was wissen Sie über den Tag und seine Hintergründe? Machen Sie den Blitztest.