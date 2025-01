Im Bürokratieland der Schweiz gibt es einiges interessantes Punkto Ablage zu finden. Von Ablagesystemen über Papierstapel bis hin zu Archiven, in denen man zum Beispiel Prozessakten und Steuerbelege in Papierform aufbewahren muss.

Wie sieht Ihr persönliches System aus? Pflegen Sie Zuhause eine Wand an Ordnern oder sind Sie bereits vollständig auf ein digitales System umgestiegen? So oder so: Testen Sie in unserem «3 vo 5» Quiz Ihr Wissen zur Ablage Schweiz.