1000- bis 1500-mal im Jahr bebt die Erde in der Schweiz. Also mehrmals am Tag. Nur sind diese Beben so schwach, dass man es in den seltensten Fällen merkt. In Griechenland ist die Situation momentan akut.

Seit Tagen erschüttern Erdbeben die Vulkaninsel Santorini. Griechenland rief am Donnerstag den Notstand aus. Zahlreiche Menschen haben die Insel aufgrund der Gefahrenlage verlassen. Wie entstehen eigentlich Erdbeben? Testen Sie Ihr Wissen im «3 vo 5».