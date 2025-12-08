Klassisch oder ausgefallen: dem Schmücken von Weihnachtsbäumen sind keine Grenzen gesetzt. Die meisten stehen aufrecht in der Stube, mancherorts hängt der Baum sogar kopfüber von der Decke. Wie gut kennen Sie sich mit Weihnachtsbäumen aus? Machen Sie das Quiz.
Als Weihnachtsbäume noch von der Decke hingen
Einst waren es Familien in Mittel- und Osteuropa, die den umgedrehten Weihnachtsbaum als praktische und zugleich dekorative Tradition pflegten. Bis ins 20. Jahrhundert hingen die Bäume noch in zahlreichen Wohnzimmern unter der Decke.
Dieser Brauch war vor allem im Osten Deutschlands weit verbreitet. Eine Idee, wie man platzsparend und ausser Reichweite von Kindern und Tieren Weihnachten auch feiern kann.
