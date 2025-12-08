Einst waren es Familien in Mittel- und Osteuropa, die den umgedrehten Weihnachtsbaum als praktische und zugleich dekorative Tradition pflegten. Bis ins 20. Jahrhundert hingen die Bäume noch in zahlreichen Wohnzimmern unter der Decke.

Dieser Brauch war vor allem im Osten Deutschlands weit verbreitet. Eine Idee, wie man platzsparend und ausser Reichweite von Kindern und Tieren Weihnachten auch feiern kann.