«3 vo 5» – das Kultquiz Weihnachtsbäume – was wissen Sie über den beliebten Baum?

Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein, damit Sie als wahrer Weihnachtsbaum-Fan durchgehen.

08.12.2025, 13:06

Klassisch oder ausgefallen: dem Schmücken von Weihnachtsbäumen sind keine Grenzen gesetzt. Die meisten stehen aufrecht in der Stube, mancherorts hängt der Baum sogar kopfüber von der Decke. Wie gut kennen Sie sich mit Weihnachtsbäumen aus? Machen Sie das Quiz.

Als Weihnachtsbäume noch von der Decke hingen

Einst waren es Familien in Mittel- und Osteuropa, die den umgedrehten Weihnachtsbaum als praktische und zugleich dekorative Tradition pflegten. Bis ins 20. Jahrhundert hingen die Bäume noch in zahlreichen Wohnzimmern unter der Decke.

Dieser Brauch war vor allem im Osten Deutschlands weit verbreitet. Eine Idee, wie man platzsparend und ausser Reichweite von Kindern und Tieren Weihnachten auch feiern kann.

Die Quizwelt auf SRF

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

