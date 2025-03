Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Oben blau und unten grau – an sonnigen Tagen zieht es viele Schneesportlerinnen und Schneesportler in die Berge. Wer auf gesicherten Pisten unterwegs ist, setzt sich einem geringen Risiko aus, in eine Lawine zu geraten. Anders ist es, wenn man die gesicherten Wege und Pisten verlässt.

Eine Fahrt im Tiefschnee kann je nach Gelände, Schneeverhältnissen und Wetter heikel sein. Wie steht es um Ihre Lawinenkenntnisse? Machen Sie den Blitztest.