Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein und Sie dürfen sagen: «I chume druus».

Wenn die Tage kürzer werden, merken auch die Bäume, dass es Zeit wird, das Kleid zu wechseln. Bald verfärben sich wieder ihre Blätter und fallen zu Boden. Das sei eine Sparmassnahme der Bäume, erläutert Mauro Hermann von SRF Meteo.

Eine grosse, alte Buche verdunstet pro Tag rund zwei Badewannen voll Wasser. Und weil es im Winter weniger Niederschlag gibt, als im Sommer, wäre das für die Bäume ein Verlustgeschäft. Sie können jedoch punkten, wenn Sie wissen, welche Blätter zu welchem Baum gehören. Machen Sie das Blitzquiz.

