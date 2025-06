Im Jahr 2024 haben 680'000 Kinder und Jugendliche an J+S-Aktivitäten teilgenommen – so viele wie noch nie. Weil die Subventionen pro Kopf vergeben werden, führt das zu Mehrkosten, wie das zuständige Bundesamt für Sport BASPO mitteilt. In den letzten beiden Jahren wurde der Kredit von 115 Millionen Franken vollständig ausgeschöpft. 2026 dürfte der Kredit mit dem laufenden Wachstum nicht mehr reichen. Deshalb werden die Subventionstarife um 20 Prozent gekürzt. Kursorganisatoren werden demnach pro Teilnehmerin oder Teilnehmer und Stunde statt 1.30 Franken ab kommendem Jahr noch 1.04 Franken erhalten, Lagerorganisationen pro teilnehmende Person und Tag statt 16 Franken noch 12.80 Franken.