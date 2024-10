In der Schweiz stehen die Autofahrerinnen und -fahrer immer länger im Stau. In den vergangen zehn Jahren hat sich die Zahl der Staustunden auf den Autobahnen gemäss dem Bund verdoppelt – auf über 40'000 Stunden im Jahr.

Mit dem Ausbau fliesst der Verkehr wieder besser. Damit kann Ausweichverkehr durch die Dörfer verhindert werden.

Im Kampf gegen den Stau wollen der Bundesrat und die Parlamentsmehrheit die Kapazität der Nationalstrassen erhöhen. Dies an neuralgischen Punkten in den Agglomerationen Bern, Basel, Genf, Schaffhausen und St. Gallen. Dafür sind Investitionen im Umfang von 5 Milliarden Franken vorgesehen. «Mit dem Ausbau fliesst der Verkehr wieder besser. Damit kann Ausweichverkehr durch die Dörfer verhindert werden», sagt Verkehrsminister Albert Rösti.

Der Ausbau führt zu mehr Verkehr und schadet dem Klima. Er ist ein Rezept von gestern.

Doch gegen das Projekt haben rund 30 Verbände unter der Führung des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) das Referendum ergriffen. Unterstützt werden sie von der SP, den Grünen und den Grünliberalen. «Der Ausbau führt zu mehr Verkehr und schadet dem Klima. Er ist ein Rezept von gestern», sagt VCS-Geschäftsführerin Stéphanie Penher.

Autobahnausbau: Darum geht es Box aufklappen Box zuklappen Da sich der Verkehr auf den Nationalstrassen seit 1990 mehr als verdoppelt hat, kommt es an verschiedenen Stellen regelmässig zu Stau. Mit punktuellen Ausbauten wollen Bundesrat und Parlament die Engpässe auf den folgenden sechs Abschnitten beseitigen: - A1 zwischen Le Vengeron und Nyon - A1 zwischen Bern-Wankdorf und Schönbühl - A1 zwischen Schönbühl und Kirchberg - A2 bei Basel (neuer Rheintunnel) - A4 bei Schaffhausen (2. Röhre Fäsenstaubtunnel) - A1 bei St. Gallen (3. Röhre Rosenbergtunnel)

Ihre Meinung ist gefragt!

Und was sagen Sie? Stimmen Sie dem Ausbau der Autobahnen zu oder lehnen Sie ihn ab? Schreiben Sie uns Ihre Meinung hier in die Kommentarspalte. Oder diskutieren Sie mit in der Sendung «Forum», am Donnerstag, 24. Oktober, von 10 bis 11 Uhr auf Radio SRF1.