Die Schweiz stimmt am 28. September über die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. Auf den ersten Blick ein klassischer Abstimmungskampf: Bürgerliche gegen Linke. Doch auch unter den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern herrscht keine Einigkeit.

Am 28. September entscheidet die Stimmbevölkerung über die Abschaffung des Eigenmietwerts – und auf den ersten Blick könnte man meinen: Es ist ein Abstimmungskampf wie so viele: Bürgerliche gegen Linke. Die bürgerlichen Parteien SVP, FDP und die Mitte wollen den Eigenmietwert abschaffen. Die SP und die Grünen sind dagegen.

Doch auf den zweiten Blick zeigt sich: Die Sache ist nicht so eindeutig. Denn das Lager der Hauseigentümerinnen und -eigentümer ist nicht geschlossen: Der Hauseigentümerverband Schweiz HEV ist für die Abschaffung. Der kleinere Hauseigentümerverband Casafair hingegen bekämpft den Systemwechsel. Die Vorlage sei sozial nicht ausgewogen und führe zu hohen Steuerausfällen, so die Befürchtung.

Weshalb die Hauseigentümer gespalten sind

Diese Differenz zeigt sich auch zwischen Markus Meier und Markus Portmann. Beide sind Hauseigentümer, doch Meier befürwortet die Vorlage, während Portmann sie ablehnt. Markus Meier ist Direktor des Hauseigentümerverbands HEV. Er beklagt, Hauseigentümerinnen würden heute steuerlich durch den Eigenmietwert zu sehr belastet, während die Steuerabzüge zu gering seien.

Was ist der Eigenmietwert? Box aufklappen Box zuklappen Wer eine Liegenschaft besitzt und darin wohnt, muss den sogenannten Eigenmietwert als Einkommen versteuern. Er orientiert sich am Betrag, der bei einer Vermietung der Liegenschaft eingenommen werden könnte. Versteuert wird der Wert des Wohnens in den eigenen vier Wänden. Der Eigenmietwert ist also ein steuerbares Naturaleinkommen.

Markus Portmann ist Vizepräsident von aeesuisse, dem Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts würden die Privilegierten noch stärker privilegiert, sagt er. Ausserdem würde künftig weniger in Wärmepumpen und Solaranlagen investiert, wenn die Hausbesitzerinnen keine Steuerabzüge mehr machen könnten.

Die bürgerlichen Parteien und der Hauseigentümerverband kämpfen seit Jahrzehnten für die Abschaffung des Eigenmietwerts. Aber jetzt, wo die Abstimmung ansteht, sind ihre Reihen nicht geschlossen.

Gäste im «Forum» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Am Donnerstag, 4. September, diskutieren im «Forum» auf SRF1 die folgenden Gäste über die Abschaffung des Eigenmietwerts: Markus Meier, Direktor des Hauseigentümerverbands Schweiz (HEV). Er setzt sich für die Abschaffung des Eigenmietwerts ein. Markus Portmann, Vizepräsident aeesuisse (Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz). Er bekämpft die Abschaffung des Eigenmietwerts.

Diskutieren Sie mit: