So viel Velo fährt die Schweiz

Zur Velo-WM in Zürich beleuchten wir das zweirädrige Gefährt ein wenig genauer. Wie viel Velo fährt die Schweiz? Und welche Rekorde gibt es rund um das Velo? Wir präsentieren Zahlen und Fakten.

1. Das Velo ist nicht Nummer 1

Wer in der Schweiz wohnt, ist im Schnitt 900 Meter pro Tag mit dem Velo oder E-Bike unterwegs. Damit steht das Velo bei der Schweizer Bevölkerung weit hinten an. Nur mit dem Motorrad fällt die gefahrene Strecke pro Tag noch kleiner aus.

Beliebt sind hingegen Zug (4.9 Kilometer) und Auto (20.8 Kilometer). Allerdings hat das Bundesamt für Statistik die Zahlen im Jahr 2021 ermittelt. Zu dieser Zeit war das Mobilitätsverhalten noch immer von der Corona-Pandemie beeinflusst. Die Leute arbeiteten teils im Homeoffice und mussten dadurch weniger Arbeitswege zurücklegen.

2. Drei von fünf Haushalten besitzen Velos

Im Jahr 2021 besassen laut Bundesamt für Statistik 61 Prozent der Schweizer Haushalte mindestens ein Velo. 39 Prozent der Haushalte waren gar in Besitz von zwei oder mehr Velos. Bei den E-Bikes ist die Zahl kleiner: In jedem fünften Haushalt war mindestens ein E-Bike vorhanden. Diese Zahl hat sich seit 2015 verdreifacht.

Legende: In mehr als der Hälfte aller Schweizer Haushalte gibt es mindestens ein Velo. Keystone/Michael Buholzer

Als Vergleich: Ein oder mehr Autos sind in rund 78 Prozent der Haushalte zu finden.

3. Velos gibt's in der Schweiz schon lange

Schon ab den 1920er-Jahren wurde das Velo in der Schweiz zum alltäglichen Verkehrsmittel. Im Jahr 1920 hatte bereits jede zehnte Person in der Schweiz ein Velo. Das zeigt ein Blick ins Historische Lexikon der Schweiz. In den 40er-Jahren waren es schon ein Velo pro vier Einwohnerinnen und Einwohner.

Legende: Ein Rennfahrrad aus dem Jahr 1925 Keystone/Photopress-Archiv

Die ersten Velofabriken gab es in der Schweiz aber schon früher. Bereits 1895 gab es 14 Schweizer Velo-Hersteller.

4. Niederländer bauen grösstes Tandem-Rad

Das längste Tandem-Fahrrad der Welt ist laut Guinness World Records gut 55 Meter lang.

Legende: Das längste Tandem der Welt ist 55.16 Meter lang und wurde in den Niederlanden gebaut. guinnessworldrecords.com, Sanj Atwal

Gebaut wurde das Riesen-Fahrrad von einer zehnköpfigen Gruppe in den Niederlanden. Damit brach die Gruppe im Jahr 2023 alle bisherigen Rekorde.

5. So schnell wie eine Boeing beim Abheben

Mit ihrem Weltrekord stellte die US-Amerikanerin Denise Mueller-Korenek im Jahr 2018 alle Rennfahrerinnen und Rennfahrer in den Schatten. In der Bonneville-Salzwüste in Utah erreichte sie 296 Kilometer pro Stunde auf dem Rad. Damit brach Mueller-Korenek sogar den Geschwindigkeitsrekord der Männer.

Legende: In dieser Landschaft im US-Bundesstaat Utah gelang Denise Mueller-Korenek der Weltrekord. AP Photo/Julio Cortez

Ganz alleine ging's aber nicht. Die US-Amerikanerin liess sich erst von einem Dragster, einem speziell für solche Beschleunigungen gebauten Fahrzeug, ziehen. Bei 160 Kilometer pro Stunde klinkte sie ihr Rad aus und beschleunigte auf 296. Der schnellste Mann war der Brite Neil Campbell. Er schaffte es auf gut 280 Kilometer pro Stunde.