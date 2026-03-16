Achtung! Aus Termingründen wird die Sendung am Sonntagnachmittag vom 12. April im SRF Studio in Zürich aufgezeichnet. Die Platzzahl ist beschränkt. Die Eintritte werden deshalb verlost.
- Karin Keller-Suter, Bundesrätin
- Marco Odermatt, Skirennfahrer
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Datum: Sonntag, 12. April 2026
Ort: SRF Studio Leutschenbach / Live Stage, Fernsehstrasse 1-4, Zürich, 8052 Zürich
Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ein Anfahrtsweg ist hier verlinkt.
Eintreffen bis: 14.30 Uhr
Beginn der Sendung: 15 Uhr
Moderation: Michèle Schönbächer
Der Eintritt ist kostenlos.
Eine Rückmeldung (Bestätigung oder Absage) erhalten Sie spätestens am Montag, 23. März 2026.
«Persönlich» ist die erste Live-Radio-Talksendung der Schweiz. Sie wird jede Woche von über 400'000 Hörerinnen und Hörern am Radio verfolgt. Jede Woche reden Menschen über ihr Leben, sprechen über ihre Wünsche, Interesse, Ansichten und Meinungen. «Persönlich» ist kein heisser Stuhl und auch keine Informationssendung, sondern ein Gespräch zur Person und über ihr Leben. Im «Persönlich» sind Gäste eingeladen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrungen etwas zu sagen haben, das über den Tag hinaus Gültigkeit hat