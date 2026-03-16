 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Porträt Marco Odermatt und Karin Keller-Suter
Legende: Marco Odermatt und Karin Keller-Suter sind zu Gast bei Michèle Schönbächler im «Persönlich». Bildmontage SRF: Keystone/Andreas Becker, Christian Beutler

Inhalt

Anmeldung für den 12.04.2026 «Persönlich» mit Marco Odermatt und Karin Keller-Suter

Am Sonntagnachmittag, 12. April lädt Sie Gastgeberin Michèle Schönbächler ins SRF Studio in Zürich ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Aufzeichnung der Sendung «Persönlich» im Publikum dabei sein möchten.

16.03.2026, 08:07

Teilen

Achtung! Aus Termingründen wird die Sendung am Sonntagnachmittag vom 12. April im SRF Studio in Zürich aufgezeichnet. Die Platzzahl ist beschränkt. Die Eintritte werden deshalb verlost.

  • Karin Keller-Suter, Bundesrätin
  • Marco Odermatt, Skirennfahrer

Melden Sie sich hier an

Datum: Sonntag, 12. April 2026

Ort: SRF Studio Leutschenbach / Live Stage, Fernsehstrasse 1-4, Zürich, 8052 Zürich
Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ein Anfahrtsweg ist hier verlinkt.

Eintreffen bis: 14.30 Uhr

Beginn der Sendung: 15 Uhr

Moderation: Michèle Schönbächer

Der Eintritt ist kostenlos.

Eine Rückmeldung (Bestätigung oder Absage) erhalten Sie spätestens am Montag, 23. März 2026.

Podcast Persönlich

«Persönlich» ist die erste Live-Radio-Talksendung der Schweiz. Sie wird jede Woche von über 400'000 Hörerinnen und Hörern am Radio verfolgt. Jede Woche reden Menschen über ihr Leben, sprechen über ihre Wünsche, Interesse, Ansichten und Meinungen. «Persönlich» ist kein heisser Stuhl und auch keine Informationssendung, sondern ein Gespräch zur Person und über ihr Leben. Im «Persönlich» sind Gäste eingeladen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrungen etwas zu sagen haben, das über den Tag hinaus Gültigkeit hat

Weitere Audios und Podcasts

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)