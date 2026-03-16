Am Sonntagnachmittag, 12. April lädt Sie Gastgeberin Michèle Schönbächler ins SRF Studio in Zürich ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Aufzeichnung der Sendung «Persönlich» im Publikum dabei sein möchten.

Achtung! Aus Termingründen wird die Sendung am Sonntagnachmittag vom 12. April im SRF Studio in Zürich aufgezeichnet. Die Platzzahl ist beschränkt. Die Eintritte werden deshalb verlost.

Karin Keller-Suter, Bundesrätin

Bundesrätin Marco Odermatt, Skirennfahrer

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Datum: Sonntag, 12. April 2026

Ort: SRF Studio Leutschenbach / Live Stage, Fernsehstrasse 1-4, Zürich, 8052 Zürich

Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ein Anfahrtsweg ist hier verlinkt.

Eintreffen bis: 14.30 Uhr

Beginn der Sendung: 15 Uhr

Moderation: Michèle Schönbächer

Der Eintritt ist kostenlos.

Eine Rückmeldung (Bestätigung oder Absage) erhalten Sie spätestens am Montag, 23. März 2026.