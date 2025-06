Anmeldung für den 15.06.2025 - «Persönlich» mit Anja Blacha und Jonas Lüscher

Am Sonntag, 15.Juni lädt Sie Gastgeberin Olivia Röllin in die Radio Hall in Zürich ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Sendung «Persönlich» live im Publikum dabei sein möchten.