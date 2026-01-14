 Zum Inhalt springen

Anmeldung für den 25.01.2026 «Persönlich» mit Maria Walliser und Sascha Ruefer

Am Sonntag, 25. Januar lädt Sie Gastgeber Christian Zeugin in die Radio Hall in Zürich ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Sendung «Persönlich» live im Publikum dabei sein möchten.

14.01.2026, 15:11

Beide Gäste sind mit dem Sport eng verbunden und erzählen aus ihrem Leben.

  • Maria Walliser, Ex-Skirennfahrerin und Weltmeisterin
  • Sascha Ruefer, Sportreporter SRF

Die Talk-Sendung «Persönlich» tourt durchs Land. Jeden Sonntag sendet Radio SRF 1 aus einer anderen Schweizer Stadt oder aus der Radio Hall Zürich.

Datum: Sonntag, 25. Januar 2026

Ort: Radio Hall, Fernsehstrasse 1-4, Zürich, 8052 Zürich
(Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ein Anfahrtsweg ist verlinkt hier).

Eintreffen bis: 09.30 Uhr

Beginn der Sendung: 10 Uhr

Moderation: Christian Zeugin

Der Eintritt ist kostenlos.

Eine definitive Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens am Donnerstag vor der Sendung per Mail.

Podcast Persönlich

«Persönlich» ist die erste Live-Radio-Talksendung der Schweiz. Sie wird jede Woche von über 400'000 Hörerinnen und Hörern am Radio verfolgt. Jede Woche reden Menschen über ihr Leben, sprechen über ihre Wünsche, Interesse, Ansichten und Meinungen. «Persönlich» ist kein heisser Stuhl und auch keine Informationssendung, sondern ein Gespräch zur Person und über ihr Leben. Im «Persönlich» sind Gäste eingeladen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrungen etwas zu sagen haben, das über den Tag hinaus Gültigkeit hat

