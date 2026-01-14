Am Sonntag, 25. Januar lädt Sie Gastgeber Christian Zeugin in die Radio Hall in Zürich ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Sendung «Persönlich» live im Publikum dabei sein möchten.

Beide Gäste sind mit dem Sport eng verbunden und erzählen aus ihrem Leben.

Maria Walliser, Ex-Skirennfahrerin und Weltmeisterin

Ex-Skirennfahrerin und Weltmeisterin Sascha Ruefer, Sportreporter SRF

Die Talk-Sendung «Persönlich» tourt durchs Land. Jeden Sonntag sendet Radio SRF 1 aus einer anderen Schweizer Stadt oder aus der Radio Hall Zürich.

Melden Sie sich hier an

Datum: Sonntag, 25. Januar 2026

Ort: Radio Hall, Fernsehstrasse 1-4, Zürich, 8052 Zürich

(Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ein Anfahrtsweg ist verlinkt hier).

Eintreffen bis: 09.30 Uhr

Beginn der Sendung: 10 Uhr

Moderation: Christian Zeugin

Der Eintritt ist kostenlos.

Eine definitive Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens am Donnerstag vor der Sendung per Mail.