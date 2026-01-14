Beide Gäste sind mit dem Sport eng verbunden und erzählen aus ihrem Leben.
- Maria Walliser, Ex-Skirennfahrerin und Weltmeisterin
- Sascha Ruefer, Sportreporter SRF
Die Talk-Sendung «Persönlich» tourt durchs Land. Jeden Sonntag sendet Radio SRF 1 aus einer anderen Schweizer Stadt oder aus der Radio Hall Zürich.
Melden Sie sich hier an
Datum: Sonntag, 25. Januar 2026
Ort: Radio Hall, Fernsehstrasse 1-4, Zürich, 8052 Zürich
(Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ein Anfahrtsweg ist verlinkt hier).
Eintreffen bis: 09.30 Uhr
Beginn der Sendung: 10 Uhr
Moderation: Christian Zeugin
Der Eintritt ist kostenlos.
Eine definitive Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens am Donnerstag vor der Sendung per Mail.
«Persönlich» ist die erste Live-Radio-Talksendung der Schweiz. Sie wird jede Woche von über 400'000 Hörerinnen und Hörern am Radio verfolgt. Jede Woche reden Menschen über ihr Leben, sprechen über ihre Wünsche, Interesse, Ansichten und Meinungen. «Persönlich» ist kein heisser Stuhl und auch keine Informationssendung, sondern ein Gespräch zur Person und über ihr Leben. Im «Persönlich» sind Gäste eingeladen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrungen etwas zu sagen haben, das über den Tag hinaus Gültigkeit hat