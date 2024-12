Enge Gassen und unscheinbare Türen: Das ist eines der grössten Bordelle der Welt. Es liegt in Daulatdia, etwa 70 Kilometer westlich der Hauptstadt Dhaka.

Legende: Kaum einen Ausweg Die Frauen werden sehr jung zur Sexarbeit gezwungen. Oft bleiben sie hier bis zum 40. Altersjahr. SRF / Rouven Born

Was auf den ersten Blick wie ein Armenviertel aussieht, ist die Heimat und zugleich der Arbeitsplatz von rund 1300 bis 1500 Sexarbeiterinnen.

In winzigen Räumen, ausgestattet mit einem grossen Bett und einem Schrank, leben die Frauen unter Bedingungen, die geprägt sind von Ausbeutung, Armut und fehlendem Schutz des Staates.

Viele Frauen sind unter 18 Jahren alt

Rund 3000 Männer besuchen das Bordell pro Tag. Das offizielle Durchschnittsalter der Frauen liegt laut staatlichen Angaben bei 25 Jahren.

Legende: Mehrere Generationen Frauen arbeiten in einem der grössten Bordelle der Welt in kleinen Räumen. SRF / Rouven Born

Berichte und Beobachtungen mehrerer Hilfswerke zeigen, dass auch Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren hier arbeiten müssen. Denn junge Frauen sind bei den Freiern begehrter und kosten darum mehr.

Sex ohne Kondom

Für viele Kunden gehört ungeschützter Sex zum Geschäft, was die Frauen einem erhöhten Risiko aussetzt. Laut einer Untersuchung der Hilfsorganisation Terre des Hommes sind Geschlechtskrankheiten ein gravierendes Problem, medizinische Unterstützung hingegen kaum vorhanden.

Islamisch geprägt – und doch erlaubt Box aufklappen Box zuklappen Trotz seiner islamischen Prägung erlaubt Bangladesch unter bestimmten Bedingungen die Existenz von Bordellen. Offiziell dürfen Frauen nicht zum Sex gezwungen werden und müssen über 18 Jahre alt sein. Doch die Realität zeigt, dass diese Regeln kaum durchgesetzt werden. Die Frauen und Kinder im Bordell sind oft ohne Schutz und ohne Perspektive – ein Abbild der tiefen sozialen Probleme des Landes.

Frauen berichten von einer deutlichen Verschlechterung ihrer Gesundheit, sobald sie im Bordell zu arbeiten beginnen.

Ein Leben im Bordell – von Generation zu Generation

Dass Frauen in Daulatdia landen, hat seinen Ursprung in der Armut. Oft sind es Familien, die ihre Töchter nicht mehr versorgen können. Sie verkaufen sie für umgerechnet 300 bis 500 Franken an Händler, die sie wiederum an sogenannte «Madams» – Zuhälterinnen – weiterverkaufen.

Legende: Junge Frauen gelangen oft durch Menschenhandel in der Zwangsprostitution in Daulatdia – und kommen lange nicht heraus. SRF/ Rouven Born

Ab diesem Moment sind die Mädchen jahrelang an das Bordell gebunden. Die Sexarbeiterinnen dürfen das Bordell meist nicht verlassen und müssen die Einnahmen sofort ihren Zuhälterinnen weitergeben.

Sobald ein Mädchen an ein Bordell verkauft wird, wird es nach 10 bis 12 Tagen zum Sex gezwungen. Wenn ein Mädchen noch nicht mit der Menstruation begonnen hat, erhält es Medikamente, die die Menstruation früher einleiten.

Die Kinder der Prostituierten

Viele der Frauen haben Kinder. Eine Schwangerschaft ist oft gewollt. Die Frauen haben die Hoffnung, dass ein Freier als Vater Verantwortung für das Kind übernimmt.

Legende: Vertrauen lernen für ein besseres Leben Rund 150 Kinder besuchen die Schule in Daulatdia. Das hier erlernte soll den Kindern den Weg für ein Leben ausserhalb des Bordell ebnen. SRF / Rouven Born

Rund 500 Kinder leben in den kleinen Räumen ihrer Mütter. Sie teilen denselben begrenzten Raum von nur 2,5 mal 2,5 Metern.

Für die Kinder bedeutet das Aufwachsen im Bordell oft eine vorgezeichnete Zukunft in der Prostitution. «Kindsein bedeutet hier etwas ganz anderes», sagt Jinya Afroze, Leiterin eines Hilfsprogramms von Terre des Hommes . Das Programm soll rund 150 Kindern mit Workshops eine Perspektive ausserhalb des Bordells geben. «Es soll den Teufelskreis durchbrechen.»

«Ich will, dass meine Tochter ein besseres Leben hat»

Roji, eine der Frauen im Bordell, lebt seit 1988 in Daulatdia. Ihre Stiefgrossmutter brachte bereits Rojis Mutter hierher. Roji hat einen Traum: Ihre 18-jährige Tochter soll diesen Teufelskreis durchbrechen. «Ich will, dass sie ein besseres Leben hat», sagt sie. Ihre Tochter ist nicht Teil des Systems; sie geht zur Schule. Ein Hoffnungsschimmer.