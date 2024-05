Während eines Monats finden in der Schweiz Aktionen statt, die einen Beitrag zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention leisten. Was in den Kantonen geplant ist, finden Sie hier.

Das Projekt wird vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB und der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK unterstützt.

Die «Nationalen Aktionstage Behindertenrechte» finden vom 15. Mai bis 15. Juni 2024 statt.