«Man bereut nie, was man getan, sondern immer, was man nicht getan hat.» (Marc Aurel). Das ist das Motto von Lars Hering, Leiter Fachstelle Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Mittelschulen und Berufsbildung, Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Seit 11 Jahren ist er als Berater im Kanton Basel-Landschaft und seit 9 Jahren in Basel-Stadt tätig.