Am 14. Juni um 16 Uhr findet im L'Atelier in Freiburg der Abschluss von «Chantez-vous Suisse?» statt. Am Konzert spielen die fünf Musikerinnen und Musiker erstmals den Song, den sie in dieser Woche gemeinsam geschrieben haben. Auch die Neuinterpretationen von fünf Liedern aus allen Landesteilen werden live gespielt.

