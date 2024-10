Der Vater zweier Kinder, Heinz Lehmann, outete sich vor einigen Jahren. «Bereits in meiner Jugend gab es Anzeichen für meine Homosexualität», sagt Lehmann. «Der Wunsch nach Familie und Kinder war aber sehr gross und überwog, so schob ich meine Sexualität auf die Seite», so Lehmann.

Mit der Zeit wurde der Wunsch nach Erfüllung grösser und Lehmann begann, Männer zu treffen. «Ich hatte einen Helfer, der mir immer im Nacken sass, ich bin gottenfroh, hatte ich so jemand, der mich gepusht hat», sagt Lehmann.

«Das Schlimme für meine Kinder war die Frage, wie es mit der Mutter weitergeht», sagt Lehmann. Wie er sagt, war seine Frau die «Leidtragende». Für seine Frau brach eine Welt zusammen. Um sich zu outen, schrieb Lehmann einen Brief, bevor er zur Arbeit ging.

«Ich konnte ihr so alles sagen, mündlich wäre das nicht gegangen.» Weihnachten feiert Lehmann heute mit seinem Partner, seiner Ex-Frau und ihrem neuen Partner sowie mit den Kindern. Lehmann: «Wir sind eine grosse Familie».