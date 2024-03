Zum «Tag der Mutter Erde» am 22. April zeigte der Autohersteller Mercedes in einer Werbekampagne Muster aus der Natur, die das Mercedes-Logo nachbilden, mit dem übersetzten Slogan: «Unsere Zukunft war schon immer hier». Die englische Version des Slogans lautet: «Nature or Nothing. The new electric vehicle generation. It’s already here.» (Natur oder nichts. Die neue Generation der E-Autos. Sie ist bereits da.)

Die Nachhaltigkeitsplattform «Where From» warf dem Konzern daraufhin Greenwashing vor. Mit der Werbung wolle sich das Stuttgarter Unternehmen als nachhaltig und grün darstellen. Abgesehen davon, dass es sich bei dem Grossteil der produzierten Autos immer noch um Modelle mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren handle, sei auch die Umweltbilanz von E-Autos beziehungsweise ihre Herstellung umstritten.