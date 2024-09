In der Schweiz gibt es mehr Turnvereine als Gemeinden. Sie bilden das Rückgrat des Schweizer Sportsystems und damit die Basis für grosse Erfolge im Spitzensport. Auch in der Leichtathletik, wie die Beispiele Mujinga Kambundji, Simon Ehammer oder Angelica Moser zeigen.

Ehammer, Kambundji und Co.

In der Schweiz gibt es fast 3000 kleinere und grössere Turnvereine mit insgesamt rund 360'000 Mitgliedern. Viele davon haben ein polysportives Angebot und sorgen für eine breite Grundausbildung, was Bewegung, Spiel und Sport betrifft.

«In den Turnvereinen geht es um motorische Fähigkeiten, Gleichgewicht, Rhythmus und Balance», sagt Jérôme Hübscher, Leiter Sportförderung beim Schweizerischen Turnverband. «Von diesen Grundfähigkeiten profitiert man später in praktisch allen Sportarten.»

Legende: Kunstturnerin Giulia Steingruber. Keystone/Manuel Lopez

Unsere derzeit wohl grössten Schweizer Leichtathletiktrümpfe Sprinterin Mujinga Kambundji, Stabhochspringerin Angelica Moser und Zehnkämpfer Simon Ehammer haben eine Vergangenheit im Turnverein.

Verschiedene Dinge auszuprobieren, ist wichtig für die ganzheitliche Entwicklung.

Kunstturnen, Schwimmen, Meitliriege: Angelica Moser hat in ihrer Kindheit einige Sportarten ausgeübt. Das komme ihr heute zugute, sagt sie. «Verschiedene Dinge auszuprobieren, ist wichtig für die ganzheitliche Entwicklung.»

Breite Grundausbildung als Erfolgsbasis

Bei Mujinga Kambundji bildete der Stadtturnverein Bern (STB) den Startblock für ihre Weltkarriere – wobei sich die Sprinterin von Anfang an der Abteilung Leichtathletik angeschlossen hat. «Auch bei uns geht es erst mal um eine breite Grundausbildung», sagt Alex Kuhn, Präsident von STB Leichtathletik. «Die Spezialisierung auf eine Disziplin erfolgt in der Regel erst ab dem Teenageralter.»

1 / 5 Legende: Mujinga Kambundji Die schnellste Sprinterin der Schweiz ist dem Stadtturnverein Bern entwachsen. Keystone/Laurent Gillieron 2 / 5 Legende: Mujinga Kambundji Wuchs als Kind einer Schweizer Mutter und eines Vaters aus dem Kongo in Bern auf. Keystone/Sigi Tischler 3 / 5 Legende: Simon Ehammer Hat sich auf den Zehnkampf spezialisiert. Keystone/Georgios Kefalas 4 / 5 Legende: Simon Ehammer Er geht auch im Weitsprung an den Start und hält in beiden Disziplinen den Schweizer Rekord. Keystone/Anthony Anex 5 / 5 Legende: Simon Ehammer Das Ausserrhoder Ausnahmeathlet war zuerst im Turnverein Herisau und wechselte dann zum Turnverein Teufen. Keystone/Peter Klaunzer

Simon Ehammer trat erst dem appenzellischen TV Herisau bei, bevor er vor rund vier Jahren zum benachbarten Turnverein Teufen wechselte. «Wir haben von der Trainerstruktur her eine gute Ausgangslage, um Simon punktuell zu betreuen», sagt Roman Wagner, Riegenchef Leichtathletik beim TV Teufen.

Wichtig ist, dass man auf Spitzenstufe gut eingebettet ist.

Allerdings: Das Training im Dorfverein oder im städtischen Leichtathletikverein reicht irgendwann nicht mehr aus, um sich optimal weiterzuentwickeln oder gar international konkurrenzfähig zu sein.

Vom Turnverein an die Weltspitze

Technik, Kraft, Ausdauer, Athletik: Auf dem Weg zum Profi braucht es einen spezifischen Trainingsplan, tägliche Trainingseinheiten, entsprechende Infrastruktur und Betreuung. «Wichtig ist, dass man auf Spitzenstufe gut eingebettet ist», sagt Karin Schnüriger, Chefin Nachwuchs und Ausbildung bei Swiss Athletics, dem nationalen Leichtathletikverband. Die Förderung einzelner Talente ist dabei sehr individuell und erfolgt über die Absprache der Vereine mit den kantonalen Verbänden und Swiss Athletics.

Legende: Mujinga Kambundji motiviert auch den Nachwuchs. Keystone/Erwin Züger/UBS Kids Cup

Junge Talente trainieren oft weiter in ihren Vereinen, profitieren aber zusätzlich von Strukturen wie Leistungszentren und die Förderung durch den Verband. «Ab 17 Jahren gibt es die Möglichkeit in den Nachwuchskader aufgenommen zu werden und Trainingslager zu bestreiten, zudem unterstützen wir die Athletinnen und Athleten in vielen weiteren Belangen wie Karriere- und Ausbildungsplanung, damit sie sich optimal entwickeln können», sagt Karin Schnüriger.

Kambundji, Ehammer und Moser konnten ihr Talent in den vergangenen Jahren auf Weltklasseniveau entfalten. Dadurch haben sie auch die Möglichkeit, ihr Können beispielsweise an Anlässen wie Weltklasse Zürich, dem grössten Leichtathletik-Anlass zu zeigen. Dies unter anderem dank der Unterstützung des Verbandes – und dank der wertvollen Arbeit der Turnvereine.