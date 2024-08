Mundartmusiker Florian Ast und seine Band stehen live auf der Bühne in der Radio Hall. Mit im Gepäck: neue Musik.

Am Samstag, 24. August 2024, ist der Mundartmusiker Florian Ast zu Gast im «Swissmade live» in der Radio Hall in Zürich. Die Show findet von 14 bis 16 Uhr statt. SRF 1-Moderatorin Marietta Tomaschett führt durch die Live-Sendung.

Eingängige Melodien und persönliche Texte

Die Lieder von Florian Ast sind oft geprägt von eingängigen Melodien und persönlichen Texten, die sowohl fröhliche als auch nachdenkliche Themen behandeln. Bekannte Beispiele aus der langen Karriere des 49-Jährigen sind «Schöni Meitschi» oder «Radio».

«Faszination Medien» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Die elektronischen Medien in der Deutschschweiz feiern ihren 100. Geburtstag. SRF nimmt das Jubiläum zum Anlass für den Themenschwerpunkt «Faszination Medien»: Vom 23. August bis 1. September 2024 zeigt SRF auf allen Kanälen, wie die Inhalte entstehen, die täglich informieren, orientieren, unterhalten – und welche Aufgaben Medien allgemein zukommen. Mehr Inhalte zum Thema finden Sie auf Play SRF.

Ein besonderes Merkmal seiner Musik ist die Integration des Schwyzerörgelis, ein traditionelles Schweizer Instrument, das er von seinem Grossvater erhielt. Diese Mischung aus modernen und traditionellen Klängen macht seine Musik einzigartig und unverwechselbar.

Vierte Ausgabe von «Swissmade live»

Nach Sänger Adrian Stern, Chansonnier Michael von der Heide und dem komödiantischen A-Capppella-Quintett Bliss, begeistert Florian Ast als vierter Gast im Rahmen von «Swissmade live» das Publikum in der Radio Hall.