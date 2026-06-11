Er hat den Tod gesehen und macht trotzdem weiter: Porträt eines Mannes, der dorthin geht, wo sich kaum jemand hintraut. Demnächst segelt er in die Arktis – mit 500 Eiern an Bord.

Wenn Andy Fitze zu einer seiner waghalsigen Expeditionen mit dem Segelschiff aufbricht, ist nichts dem Zufall überlassen. Der 58-jährige Familienvater und Unternehmer bereitet sich akribisch auf seine Abenteuer vor.

Auf der Einkaufsliste seiner nächsten Tour, stehen unter anderem 500 Eier, die auch bei hohem Wellengang nicht zerbrechen dürfen. Von den 3500 Kalorien, die jedes Crewmitglied täglich verbrennt, sind allein 800 Kalorien fürs Nichtstun. Der Körper brauche sie nur, um sich auf dem Schiff im Gleichgewicht zu halten, sagt Andy Fitze.

In dem Moment, in dem er als Skipper an Bord geht, muss der Kopf frei sein. Alles, was war, muss Fitze auf die Seite legen, um für die Crew, das Schiff und die Expedition da zu sein. «Ich habe keine Zeit mehr für etwas, das vorher noch in meinem Leben war», so Fitze.

Auf sich allein gestellt

Wenn das Segelschiff zum ersten Mal ablegt und die Küste aus den Augen verschwindet, weiss Fitze: «Jetzt gibt es keinen Hafen mehr, keine Infrastruktur, und niemand, der einem helfen kann.» Es ist der Moment, in dem er und die Crew völlig auf sich gestellt sind. Dann beginnt für Fitze das Entdecken. Trotz penibler Vorbereitung: Die Risiken bleiben.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Das offene Wikingerboot aus Holz hat keinerlei Komfort. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild Saeny Blaser. 1 / 9 Legende: Das offene Wikingerboot aus Holz hat keinerlei Komfort. zVg Andy Fitze, Bild Saeny Blaser

Bild 2 von 9. Die Crew hat Überlebensanzüge dabei. An Land sind sie relativ rasch angezogen. Auf dem offenen Meer hingegen dauert das Anziehen rund 20 Minuten. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild: Saeny Blaser. 2 / 9 Legende: Die Crew hat Überlebensanzüge dabei. An Land sind sie relativ rasch angezogen. Auf dem offenen Meer hingegen dauert das Anziehen rund 20 Minuten. zVg Andy Fitze, Bild: Saeny Blaser

Bild 3 von 9. Mit diesem Segelschiff waren Andy Fitze und seine Crew in der Arktis unterwegs. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs. 3 / 9 Legende: Mit diesem Segelschiff waren Andy Fitze und seine Crew in der Arktis unterwegs. zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs

Bild 4 von 9. Svalbard ist eine kalte, abgelegene Inselgruppe in der Arktis und gehört zu Norwegen. Sie ist bekannt für ihre extreme Natur, wenig Einwohner und – Eisbären. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Foto: Saeny Blaser. 4 / 9 Legende: Svalbard ist eine kalte, abgelegene Inselgruppe in der Arktis und gehört zu Norwegen. Sie ist bekannt für ihre extreme Natur, wenig Einwohner und – Eisbären. zVg Andy Fitze, Foto: Saeny Blaser

Bild 5 von 9. Zum Schutz vor den Raubtieren ist die Mannschaft mit Gewehren und Pistolen ausgestattet. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs. 5 / 9 Legende: Zum Schutz vor den Raubtieren ist die Mannschaft mit Gewehren und Pistolen ausgestattet. zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs

Bild 6 von 9. Selbst im Sommer braucht es warme Kleidung. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild Andrea Kummer. 6 / 9 Legende: Selbst im Sommer braucht es warme Kleidung. zVg Andy Fitze, Bild Andrea Kummer

Bild 7 von 9. Eindrucksvolle Landschaften auf der Svalbard-Expedition. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs. 7 / 9 Legende: Eindrucksvolle Landschaften auf der Svalbard-Expedition. zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs

Bild 8 von 9. Die Arktis aus der Vogelperspektive. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs. 8 / 9 Legende: Die Arktis aus der Vogelperspektive. zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs

Bild 9 von 9. Das Segelschiff muss auch für die nächste Expedition eistauglich sein. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs. 9 / 9 Legende: Das Segelschiff muss auch für die nächste Expedition eistauglich sein. zVg Andy Fitze, Bild: Kevin Derungs Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Von Monsterwelle überrascht

Auf seiner letzten Expedition, im Sommer 2024, machte Andy Fitze Bekanntschaft mit dem Tod. Vor der norwegischen Küste geriet die sechsköpfige Crew mit einem Wikingerschiff in einen verheerenden Sturm.

Das Boot wurde von einer sogenannten Freak-Wave erfasst: einer Welle, die 15 Meter hoch in den Himmel wachsen kann. Genau so eine sei hinter der Mannschaft entstanden. Das ganze Boot habe einen Salto gemacht, und alle seien darin befestigt gewesen. «Wir mussten uns innert Sekunden lösen. Es war dunkel und wild.» Die 29-jährige Karla aus Amerika sei da nicht mehr herausgekommen.

Bei tosendem Wellengang habe er versucht, Karla zu befreien und wiederzubeleben. Unter diesen Umständen ein Ding der Unmöglichkeit. Als verantwortlicher Kapitän plagten ihn Schuldgefühle. Doch die Unterstützung von Karlas Familie und das Verständnis der Fischer auf den Färöer-Inseln, halfen Andy Fitze, das Erlebte zu verarbeiten. Die Staatsanwaltschaft vor Ort deklarierte das Ereignis rasch als Unfall.

Ein Boot für die Jugend der Färöer

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Die Expedition mit dem Wikingerschiff hatte eine besondere Bedeutung für die Färöer-Inseln. Ein Jahr zuvor traf Andy Fitze per Zufall einen alten Mann, der das Holzschiff 25 Jahre zuvor letztmals gesegelt hat. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild: Saeny Blaser. 1 / 4 Legende: Die Expedition mit dem Wikingerschiff hatte eine besondere Bedeutung für die Färöer-Inseln. Ein Jahr zuvor traf Andy Fitze per Zufall einen alten Mann, der das Holzschiff 25 Jahre zuvor letztmals gesegelt hat. zVg Andy Fitze, Bild: Saeny Blaser

Bild 2 von 4. Andy Fitze initiierte das Projekt, um das historische Boot zu erhalten und die Jugend der Inseln dafür zu begeistern. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild: Saeny Blaser. 2 / 4 Legende: Andy Fitze initiierte das Projekt, um das historische Boot zu erhalten und die Jugend der Inseln dafür zu begeistern. zVg Andy Fitze, Bild: Saeny Blaser

Bild 3 von 4. 550 Kinder und Jugendliche kamen zusammen, um die viertägige Expedition über einen Live-Tracker zu verfolgen. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild: Saeny Blaser. 3 / 4 Legende: 550 Kinder und Jugendliche kamen zusammen, um die viertägige Expedition über einen Live-Tracker zu verfolgen. zVg Andy Fitze, Bild: Saeny Blaser

Bild 4 von 4. Als die Nachricht vom Unfall die Inseln erreichte, herrschte tiefe Bestürzung. Das norwegische Staatsfernsehen unterbrach sein Programm für eine Live-Übertragung. Die Schulen auf den Färöer-Inseln setzten die Flaggen auf Halbmast. Bildquelle: zVg Andy Fitze, Bild Saeny Blaser. 4 / 4 Legende: Als die Nachricht vom Unfall die Inseln erreichte, herrschte tiefe Bestürzung. Das norwegische Staatsfernsehen unterbrach sein Programm für eine Live-Übertragung. Die Schulen auf den Färöer-Inseln setzten die Flaggen auf Halbmast. zVg Andy Fitze, Bild Saeny Blaser Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Fischerfamilien auf den Färöer-Inseln verlieren oft Angehörige auf dem Meer. Ihre Anteilnahme war entsprechend gross. Kaum ein Fischer lernt schwimmen, weil das den Tod verlangsamen würde, erklärt Fitze. «Sie verstehen, dass man jemanden verliert, aber nicht, dass man die Person zurückbringt.»

Der Entdeckergeist als Antrieb

Was treibt einen Menschen an, solche extremen Situationen immer wieder aufzusuchen? Für Fitze ist es der Entdeckergeist. Er will nicht nur die Natur, sondern auch sich selbst immer wieder neu entdecken. «Sachen machen, bei denen andere sagen, das geht doch nicht», reizen ihn besonders.

Vom Mathematik-Nerd zum KI-Unternehmer Box aufklappen Box zuklappen Legende: Andy Fitzes Identitätskarte (links) und der Pfadiausweis. In der Pfadi hiess er Globi. ZvG Andy Fitze Andy Fitze (58) ist als Jüngster von fünf Geschwistern in Chur GR aufgewachsen. Den Grundstein für sein Leben legte er mit 11 Jahren: Pfeiffersches Drüsenfieber, viel Zeit zu Hause – und ein alter Commodore daheim. Fitze begann zu programmieren. Erst den Belegungsplan für das Kolonialhaus, das seine Mutter betrieb, bald darauf erste neuronale Netzwerke. Rückblickend weiss Fitze: Das war die Grundlage der Künstlichen Intelligenz (KI). Heute ist Andy Fitze international tätiger KI-Unternehmer, strategischer Berater und Redner zu den Themen KI, Leadership und digitale Transformation.

Sein unbändiger Drang, Grenzen zu überschreiten, brachte ihm die Aufnahme in den exklusiven «The Explorers Club» von New York ein, dem weltweit nur rund 2500 Menschen angehören, darunter auch Astronauten. Er dürfe in diesem Klub zusammen mit Bertrand Piccard und ein, zwei anderen die Schweiz vertreten.

Andy Fitzes nächste Expedition Box aufklappen Box zuklappen Die Route führt von Mittelnorwegen über die Lofoten auf die sehr abgelegene und raue Insel Jan Mayen. Auf ihr liegt der Vulkan Beerenberg, einer der nördlichsten aktiven Vulkane der Welt. Dort steht eine anstrengende Gletscherexpedition über 2200 Höhenmeter an. Weiter geht es zum Nordostgrönland-Nationalpark, dem grössten der Welt. Seine Fläche entspricht ungefähr der Grösse von Spanien und Frankreich zusammen. Dauerhaft lebt dort niemand. Von dort aus geht die Reise über Island zurück zu den Färöern, wo sich der Kreis für Andy Fitze wieder schliesst.

Am 27. Juli um 16 Uhr heisst es für Andy Fitze und seine Crew erneut «Leinen los» für ein weiteres Abenteuer in unbekannten Gefilden.