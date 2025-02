Bild 1 von 6. Pele wird am 10. Juni 1987 im Hardturm Stadion in Zürich anlässlich des Spiels zwischen Italien und Argentinien von der FIFA wegen seiner Verdienste um den Fussball mit einer Medaille geehrt, und Diego Maradona, damals Captain der argentinischen Mannschaft, erhält das Maskottchen für die WM 1990 in Italien als Geschenk,.

Bildquelle: Keystone/STR.

1 / 6