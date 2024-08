Schreibt die Moderatorin alles Wort für Wort auf, das sie am Radio sagt? Wer wählt die Musik aus? Und was macht eigentlich der Moderator, wenn Musik läuft? Radio kann man hören – aber man sieht nicht, was hinter den Kulissen geschieht. Michael Brunner ändert das: Der Radio SRF 1-Moderator beantwortet in einer losen Videoserie Fragen aus dem Publikum, die immer wieder gestellt werden. Mit einer zünftigen Prise Humor. Aber auch ernsthaft. Man erfährt also wirklich etwas. Versprochen.