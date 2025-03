Bild 3 von 7. Noah Ernst macht seine Lehre im Betagtenzentrum Laupen BE und ist im zweiten Jahr seiner Ausbildung. Er träumt davon, einmal mit Sternekoch Massimo Bottura in der Küche zu stehen. Allgemein sieht er sich in fünf Jahren in gehobenen Restaurants Erfahrungen sammeln.

Bildquelle: Merlin Photography Ltd.