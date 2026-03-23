Vom solothurnischen Lüterkofen nach Paris: Die Geschichte der 34-jährigen Ronja Furrer ist weit mehr als der Aufstieg eines Models.

Ronja Furrer: «Dank meinem Grosspapi bin ich da, wo ich bin»

Die Chefin einer Modeagentur fuhr im Porsche im 600-Seelen-Dorf Lüterkofen im Kanton Solothurn vor – mit dem Ziel, die damals 14-jährige Ronja Furrer in die Modemetropole Paris zu bringen.

Legende: In der Sendung «Persönlich» spricht Ronja Furrer über die Schatten- und Sonnenseiten ihrer Karriere. SRF

Doch statt eines perfekt gestylten Mädchens stand Ronja mit einem selbst geschnitten, rot gefärbten Vokuhila vor ihr. Die Reaktion der Agenturchefin war unmissverständlich: «Wie siehst du denn aus? Wir haben dich ein wenig anders erwartet.»

Grossvater meldet Ronja bei Wettbewerb an

Den entscheidenden Anstoss für ihre Modelkarriere gab Ronja Furrers Grossvater. «Er war Maler und hat immer wieder Fotos von uns gemacht, um sie abzumalen», erinnert sich die 34-Jährige in der Talk-Sendung «Persönlich» auf Radio SRF 1.

Ich wurde ins kalte Wasser geworfen.

Als er auf das Inserat eines Modelwettbewerbs stiess, ergriff er die Chance: Er schickte eines der Fotos ein. Ronja erfuhr erst davon, als sich eine Agentin bei ihr meldete.

Legende: Die 19-jährige Ronja Furrer durfte an der Energy Fashion Night 2011 ein Kleidungsstück der Avant Premier Linie von Manor präsentieren. Keystone/Photopress/Samuel Truempy

Eigentlich wollte die gebürtige Solothurnerin sich eine Lehrstelle im Detailhandel suchen. Auf Drängen der Agentin willigte Ronja doch noch ein: «Wenn ich zurückdenke, habe ich nicht viel überlegt – ich habe es einfach gemacht.»

Legende: Ronja Furrer besuchte die Swiss Music Awards 2013 als Partnerin des Rappers Stress. Die beiden waren zehn Jahre lang ein Paar. Keystone/Walter Bieri

Im Massenschlag mit zehn fremden Mädchen

Mit gerade einmal 14 Jahren wagte Ronja Furrer den Schritt nach Paris. Dort teilte sie sich ein kleines Modelapartment mit zehn anderen Mädchen – und war auf sich allein gestellt. «Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und musste meinen eigenen Weg finden. Du bist eine Einzelkämpferin in diesem Business.»

Legende: Ronja Furrer posierte im August 2018 als Breitling-Botschafterin bei der Eröffnung einer neuen Filiale in Zürich. PPR/Breitling/Harold Cunningham

So lernte Ronja Furrer schnell, sich im harten Modelbusiness zu behaupten. «Als ich nach Paris kam, sagten mir die Leute immer, ich sei zu ‹fest›», erinnert sich Ronja Furrer. Mit der Zeit habe sie gelernt, dass das Teil des Jobs sei und diese Kommentare nicht persönlich gemeint seien.

Eigene Modelagentur gegründet

Inzwischen hat sich der Sprung ins kalte Wasser ausgezahlt: Ronja Furrer steht als Topmodel für internationale Marken vor der Kamera oder auf dem Laufsteg und war bereits auf unzähligen Magazin-Covern zu sehen.

Im Jahr 2020 hat sie gemeinsam mit ihrer Modelkollegin Jenny Bachmann eine eigene Agentur gegründet und sich damit einen Traum erfüllt. Ihr Wunsch ist es, angehende Models besser auf ihrem Weg zu begleiten.

Legende: Ronja Furrer bei einem Shooting in ihrer Wahlheimat New York, im Jahr 2019. SRF

Inzwischen lebt Ronja Furrer in New York, wo sie auch ihren Mann kennenlernte. Das Topmodel und der amerikanische Kreativdirektor Jack Becht heirateten im Sommer 2023. Doch das Paar kommt trotz internationalem Erfolg immer wieder gerne zurück ins solothurnische Lüterkofen.

Ferien und Geburtstage mit ihrer Patchwork-Familie zu verbringen, liegen der gebürtigen Solothurnerin am Herzen. «Weil ich so früh weg bin, habe ich stark den Drang, die Familie zu sehen und sie zusammenzuhalten.»

Schicksalsschlag macht das Topmodel stärker

Hinter dem Glamour und der beeindruckenden Karriere steckt auch eine bewegende Geschichte. Zwei Jahre nachdem Ronja Furrer nach Paris zog, nahm sich ihr Grossvater das Leben. «Es brauchte viel Zeit, um ihm das zu vergeben», sagt sie heute.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe Box aufklappen Box zuklappen Erwachsene: Dargebotene Hand/Sorgentelefon Telefon (rund um die Uhr): 143

Mail und Chat: www.143.ch Kinder und Jugendliche: Pro Juventute Telefon (rund um die Uhr): 147

Mail und Whatsapp: www.147.ch Weitere Informationen www.reden-kann-retten.ch

Ihr Grossvater sei ein stolzer Mann gewesen: Er wollte niemandem zur Last fallen und verhindern, dass seine Enkelkinder ihn anders in Erinnerung hätten.

Legende: Ronja Furrer an der Award Night des Zürich Film Festivals 2023. Getty Images/Ferda Demir

In Ronja Furrers Herzen nimmt er einen besonderen Platz ein: War er es doch, der den Anstoss für ihre Karriere als Model gab. Für die Begegnungen, die Reisen und die vielen unvergesslichen Momente sei sie extrem dankbar: «Dank meinem Grosspapi bin ich da, wo ich heute bin.»