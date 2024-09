Am Sonntag, 6. Oktober 2024, lädt Sie Gastgeberin Michèle Schönbächler ans Zürich Filmfestival am Sechseläutenplatz ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Sendung «Persönlich» live im Publikum dabei sein möchten.

Melden Sie sich an, wenn Sie bei der nächsten Sendung «Persönlich» live am Zürich Filmfestival am Sechseläutenplatz dabei sein möchten. Die Anzahl Gäste in der Sendung ist beschränkt. Eine definitive Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens am Donnerstag vor der Sendung per Mail.

Datum: Sonntag, 6. Oktober 2024

Gäste:

Doris Fiala – TV-Moderator

– TV-Moderator Laurin Merz – Regisseur

Ort: Am «Zurich Film Festival» auf dem Zürcher Sechseläutenplatz

Eintreffen: 9.00 Uhr

Beginn der Sendung: 10.00 Uhr

Der Eintritt ist kostenlos.

Moderation: Michèle Schönbächler