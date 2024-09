Paniermehl oder «Brösmeli» zu machen ist eine der bekanntesten Möglichkeiten, nicht mehr frisches Brot zu brauchen. Paniermehl selbst herzustellen ist einfach:

Das Brot mit einer Küchenmaschine zerkleinern oder von Hand an einer Raffel reiben, bis es fein ist. Das Paniermehl gut trocknen lassen und dann luftdicht verpacken. Am besten an einem dunklen und trockenen Ort lagern. In Brot wird auch Butter oder Öl verarbeitet, somit kann das Paniermehl mit der Zeit auch ranzig werden.

Croûtons geben Salaten und Suppen etwas «Crunch». Wer Croûtons selbst machen will, schneidet zunächst Brot in dünne Scheiben, und wenn gewünscht die Rinde ab, und würfelt das Brot. Die Brotwürfel in einer Pfanne anbraten – je nach Geschmack in Butter, in Öl oder in einer Öl-Butter-Mischung. Besonders schmackhaft werden die Croûtons, wenn die Pfanne vorher mit Knoblauch ausgerieben wird oder sie in ausgelassenem Speckfett geröstet werden.

Wer Fett sparen will, kann Croûtons auch in einer beschichteten Pfanne rösten – das geht sogar ganz ohne Fett. Allerdings schmecken die Croûtons dann nicht so gut. Croûtons stets erst direkt vorm Servieren auf das Gericht streuen, sie werden sonst weich!