Durch den Advent:

… mit einer schlauen Maus oder einem vorwitzigen Eichhörnchen

Die weihnachtlichen Mundartgeschichten von Irene Graf gehören mittlerweile schon fast zu den Schweizer Klassikern. In den Buchhandlungen fallen sie sofort auf – verpackt in leuchtend bunte Umschläge aus Lastwagenplanen. Drin stecken Geschichten über «Mäxu», die draufgängerische Rennmaus, «Doro», das vorwitzige Eichhornmädchen, «Balthasar», ein ausgemustertes Schaukelpferd oder «Frudi», den übermütigen Frosch.

Anschaulich, liebevoll und humorvoll erzählt und illustriert. Unterhaltsam für die ganze Familie.

Balthasar. Es sydefyns Wiehnachtsgschänk.

Frudis Abentüür. Adväntskaländer in Mundart. Garantiert kussächt.

Mamma-mia Doro. E Winterländer Adväntsgschicht.

Mäxus Abentüür. Adväntskaländer in Mundart. Garantiert zahnschonend.

Alle von Irene Graf und Edith Pieren (Illustratorin), erschienen im Verlag MundArt Graf.

Für Kinder ab 4 Jahren

… mit einer vielbeschäftigten Fliege und einer faulen Spinne

Bisy, die Fliege, geht der Spinne Karl-Heinz ins Netz. Karl-Heinz freut sich darüber – Bisy wird sein Weihnachtsbraten. Aber so einfach macht Bisy es ihm nicht: Die Fliege kann ziemlich nervig sein – aber gegen seinen Willen beginnt Karl-Heinz Bisy zu mögen. Die beiden werden gute Freunde – und feiern sogar zusammen Weihnachten.

«Du spinnst wohl!» ist eine humorvolle Adventsgeschichte, die sich auch gut zum Vorlesen eignet. Ganz nebenbei thematisiert sie, wie Freundschaften aus den ungewöhnlichsten Situationen entstehen können.

Kai Pannen. Du spinnst wohl! Eine aussergewöhnliche Adventsgeschichte in 24 Kapiteln. Tulipan Verlag, 2015.

Für Kinder ab 4 Jahren.

… als Nachwuchsagent:in

Im Adventskalender «Nachwuchsagenten gesucht!» bekommt man jeden Tag einen Brief. In diesem Brief steht ein Rätsel, das es zu lösen gilt: unter anderem muss man eine Geheimschrift entschlüsseln, in einem Suchbild etwas finden oder einen Code knacken. Am 24. Dezember gibt es für die jungen Agent:innen einen Geheimdienstausweis.

Ein abwechslungsreicher Adventskalender mit kniffligen Aufgaben, für alle, die in James Bonds Fussstapfen treten wollen.

Hans Piepen, Jürgen Blankenhagen. Nachwuchsagenten gesucht! 24 Briefe vom Geheimdienst. Frech Verlag, 2024

Für Kinder ab 8 Jahren.