Die Kinder- und Jugendliteraturstunde im April widmet sich einem Klassiker. Die Pixi-Geschichten, die so gut in eine Kinderhand passen, sind eine der erfolgreichsten und langlebigsten Buchreihen im deutschsprachigen Raum.

«Miezekatzen» – so heisst die allererste Pixi-Geschichte auf Deutsch. Veröffentlicht wurde sie im Jahr 1954 und bildete den Auftakt für eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Seither werden jedes Jahr ca. 14 Millionen Pixi-Bücher verkauft. Darunter Tiergeschichten, Alltagsgeschichten, Gedichte, Märchen und Erklärbücher. Unter anderem geht es um Fussball, Ponyhof, Kindergarten und Weihnachten.

Kinder- und Jugendliteraturstunde auf SRF 1 Box aufklappen Box zuklappen In der Kinder- und Jugendliteraturstunde auf SRF1 erzählen Christina Lang und Britta Spichiger von der Entstehung der Pixi-Bücher, lassen Autor:innen und Illustrator:innen sprechen und unterhalten sich über die Kritik, die an Pixi-Büchern geübt wird.

Als der dänische Verleger Per Hjald Carlsen die Pixi-Geschichten von ihrem Ursprungsland Kanada nach Deutschland holte, betrieb er damit Leseförderung: er bot die kleinen Bücher preisgünstig an, damit jedes Kind die Möglichkeit bekam, eines zu besitzen und so Spass am Lesen zu entwickeln.

Auch Pixi-Geschichten wurde erwachsener

Zu Beginn waren die Geschichten eher kitschig. Heute sind sie der Gesellschaft mehr angepasst: Es gibt alleinerziehende Eltern, Kinder mit Einschränkungen, Familien mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Und doch bieten auch die aktuellen Pixi-Geschichten Ansätze für Kritik, z.B. in Bezug auf mangelnde Diversität oder Geschichten, die von Firmen produziert werden.

Trotzdem werden Pixi-Geschichten von Generation zu Generation weitergereicht. Auf manchem Dachboden findet sich wohl ein alter Koffer mit den handlichen Büchern. Wie hat ein Vater es so treffend formuliert? «Egal, wo man hinkommt als Vater: Pixi ist schon da.»